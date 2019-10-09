Пам'ятні заходи з нагоди п'ятих роковин загибелі воїна-добровольця Віктора Гурняка відбудуться у Львові

Про це у Facebook пише вдова бійця Ірина Гурняк, передає Цензор.НЕТ.



У повідомленні уточнюється, що о 9:00 відбудеться поминальна служба Божа в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), а о 10:30 - молебень на Пластовому меморіалі Личаківського кладовища.

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Нагадаємо, Віктор Гурняк був одним з відомих громадських активістів, учасників Революції Гідності. На фронт прибув для допомоги батальйону "Айдар". Загинув у 2014 році під час евакуації поранених після спроби прорватися до оточених на 32-му блокпосту бійців. 23 жовтня 2014 року Віктора Гурняка поховали на Личаківському цвинтарі Львова.