Справу проти Байденів мають розслідувати США, - Луценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Радіо "НВ" заявив колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляють "Українські новини".

Як зазначив Луценко, Україна не може ініціювати справу проти Байденів, оскільки не має на це юрисдикції. Проте, якщо Америка порушить таку справу, то Україна, безумовно, в рамках міжнародної угоди надасть правову допомогу. На його думку, чим швидше ця справа перейде з рук і з вуст політиків "до рук і паперів правоохоронних органів обох країн", тим краще буде для встановлення істини, а також для американо-українських відносин.

Колишній генпрокурор підкреслив, що сьогодні все в руках американської правоохоронної системи: якщо там бачать ймовірні проблеми в діях своїх громадян, то мають порушити справу і звертатися до України за встановленою міжнародними угодами правовою допомогою. Вона можлива в двох варіантах: запитання-відповіді на правову допомогу або створення спільної слідчої групи.

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"Швидший варіант — спільна слідча група… Ця справа, якщо вона буде ініційована в США, звичайно, може рухатися. Якщо Україна ініціює цю справу, не дай Боже, у себе — це означає, що ми, наперед знаючи про відсутність своєї юрисдикції, просто беремося за те, що виконати не можна. В результаті, станемо ворогами обох сторін", - впевнений він.

Луценко також розповів подробиці своєї зустрічі з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані, яка відбулася в січні 2018 року. За його словами, він погодився на цю зустріч, бо бачив у ній єдиний шлях добитися спільного слідства над грошима "злочинного угрупування Януковича, величезна частина з яких, перебуває у США".

Як повідомив Луценко, він дізнавався у Джуліані, "в які двері можна стукати", аби спільно з американськими органами заарештувати 7 млрд доларів — суму, на яку урядом Януковича були розміщені українські облігації зовнішньої позики із зобов’язанням щодо виплати одному з хедж-фондів США. Він також сказав, що під час зустрічі, зокрема, обговорювалась справа компанії Burisma, з якою пов’язаний син головного опонента Дональда Трампа на виборах у США 2020 року Джо Байдена.

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