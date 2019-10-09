Поліція на блокпості в Кремінній пропустила активістів, які прямують у Золоте

Про це повідомляє Громадське, передає Цензор.НЕТ.
"Розведення військ у Золотому: на блокпост в Кремінній Луганської прибув лідер "Національного корпусу" і колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький. Групу ветеранів та волонтерів, проїзд яких блокувала поліція, пропустили - вони прямують до місця відведення сил", - повідомляє видання.
Раніше правоохоронці відмовлялися пропускати учасників акції "Останній блокпост", в результаті чого між добровольцями і правоохоронцями сталися сутички, поліцейський один раз вистрілив у повітря.
Згодом правоохоронці почали пропускати цивільний транспорт, включно з учасниками акції. Зараз колона активістів рухається в напрямку Золотого.