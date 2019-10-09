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09.10.19 14:48

У четвер Зеленський проведе пресмарафон, відповідатиме на запитання цілий день, - ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 жовтня, проведе пресмарафон. Він відповідатиме на запитання журналістів протягом всього дня.

У четвер Зеленський проведе пресмарафон, відповідатиме на запитання цілий день, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"У четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочнеться пресмарафон з Президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

Місце проведення: Kyiv Food Market, вул. Московська, 8.

Представники медіа ставитимуть запитання Главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації.

Крім того, повідомляється, що представники ЗМІ зможуть працювати в пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де буде здійснюватися пряма трансляція інтерв'ю.

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Марафон транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних акаунтах Офісу Президента.

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