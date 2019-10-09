Івано-Франківська міська рада виступила проти реалізації "формули Штайнмаєра"

Про це повідомляється на сайті міськради, інформує Цензор.НЕТ.

Публікуємо текст заяви:

"Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, виступаємо проти плану Президента України Володимира Зеленського реалізувати "формулу Штайнмаєра". За цією формулою, відповідно до "Мінських угод", запроваджується особливий статус окупованих територій Донецької та Луганської областей. Жодного особливого статусу територій України в умовах війни бути не може.

Підписання "формули Штайнмаєра" ‒ це капітуляція та здача національних інтересів України, бо за Законом України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей":

Російським окупантам гарантується амністія (ст. 3); Узаконюється режим "сприяння" для російської мови і знищення української мови (ст. 4); Надається імунітет депутатам, "обраним" під контролем терористів (ч. 2 ст. 5); Терористи призначатимуть керівників органів прокуратури і судів, а самі стануть "народною міліцією", підпорядкованою виключно місцевій владі (ч. 3 ст. 5, ст. 9); Україна має забезпечити прямі зовнішні відносини окремих районів Донбасу з регіонами Росії, чим, по суті, визнається сам факт відсутності реального кордону з РФ (ст. 8); У Державному бюджеті України щороку передбачаються захищені видатки на державну підтримку соціально-економічного розвитку ОРДЛО, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.

Введення в дію закону про особливий статус Донбасу – це однозначний сигнал усім антиукраїнським силам в інших областях, що зброєю можна домогтися для себе "особливого статусу" і диктувати Україні свою волю. Це однозначний сигнал світові, що про долю України треба говорити з Москвою, а не з Києвом. Це прямий шлях до остаточної дезінтеграції України, продовження війни на покоління й покоління з метою знищення нашої держави.

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Враховуючи викладене вимагаємо від Президента України:

За жодних умов не допустити надання "особливого статусу" окупованим територіям ні за так званою "формулою Штайнмаєра", ні шляхом внесення змін до законодавства України. Проводити вибори до органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях лише після повної деокупації. Домогтися реальних кроків на підтримку України від держав, які декларували безпеку та недоторканність кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї.

Слава Україні!

Героям слава!"

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбувалися в інших містах України та закордоном.