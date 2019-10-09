Україні потрібен новий довгостроковий договір про транзит російського газу, а не продовження старого, - Гончарук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав після засідання уряду.

Гончарук підкреслив, що українська газо-транспортна система переходить на європейські стандарти роботи.

"Що ми далі будемо робити зі своєю ГТС, якщо лише на рік буде продовжено старий контракт, який до того ж не відповідає європейським нормам", - сказав він.

Також прем'єр заявив, що підтримує позицію глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Гончарук спрогнозував, що переговори з РФ про підписання нового контракту триватимуть ще кілька місяців і не відомо, чи закінчаться вони в 2019 році.

Раніше глава Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що українська сторона не погодиться на пропозицію Росії укласти короткостроковий контракт на транзит російського газу в Європу терміном на один рік.

Нагадаємо, новий раунд тристоронніх переговорів про транзит російського газу через ГТС України до Європи за участю України, РФ і Єврокомісії відбудеться 28 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не погодиться на продовження договору про транзит російського газу, це може бути лише новий контракт, - Коболєв