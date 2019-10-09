90% держзакупівель оборонного замовлення сьогодні є таємними, що призводить до відсутності конкуренції, - НАКО

Про це на круглому столі на тему "Реформування системи планування і формування державного оборонного замовлення, здійснення процедур закупівлі продукції, робіт та послуг оборонного призначення", який зараз відбувається у столиці, заявила Олена Трегуб, генеральний секретар Національного антикорупційного комітету з питань оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона переконана, що реформувати сферу оборонних закупівель потрібно з урахуванням трьох головних цілей. Це підвищення рівня прозорості закупівель, запровадження більш ринкового ціноутворення та запровадження рівного доступу національних виробників до державного оборонного замовлення.

Серед основних ризиків, які можуть стати на заваді позитивним змінам, Олена Трегуб назвала, зокрема, бюрократію, неузгодженість законодавства у частині затвердження ДОЗ, надмірну засекреченість, відсутність конкурентних процедур у таємних закупівлях, зміну собівартості під час виконання контрактів.