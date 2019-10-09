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09.10.19 16:36

Апаршин анонсує "дуже непопулярні рішення" у сфері оборонної промисловості

Половина підприємств оборонного комплексу вже ніколи не зможе випускати продукцію оборонного призначення - тому доведеться ухвалювати "дуже непопулярні рішення".

Про це, як передає Цензор.НЕТ, на круглому столі та тему реформування держзакупівель оборонного призначення розповів Іван Aпаршин, радник президента з питань оборони.

Деякі підприємства, підкреслив він, перебувають у стадії банкрутства. Зараз, зазначив радник, вже розпочався аудит усіх підприємств.

Присутній на заході представник Міністерства оборони взяв слово після нього та, своєю чергою, розповів про розробку законодавства у сфері держзакупівель. Він розповів, про особливості нового законопроєкту, який зараз розробляється. Зокрема у планах Міністерства оборони - можливість внесення відомостей до реєстру постачальників самими постачальниками і максимальна автоматизація цього процесу.

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