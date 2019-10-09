Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.10.19 17:13

Нобелівську премію з хімії за 2019 рік присуджено за розробку літій-іонних батарей

Нобелівську премію з хімії за 2019 буде вручено Джону Гуденофу з Техаського університету в Остіні (США), британцеві, що працює в США, Стенлі Уіттінхему з Бінгемтонського університету та Акірі Йосіно з приватного університету в японській Нагої.

Про це в середу, 9 жовтня, повідомив Нобелівський комітет Шведської королівської академії наук в Стокгольмі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Вища міжнародна наукова нагорода присуджена "за розробку літій-іонних батарей".

Нобелівську премію з хімії за 2019 рік присуджено за розробку літій-іонних батарей 01

"Ця легка і потужна батарея, що перезаряджається, сьогодні використовується у всьому, від мобільних телефонів до ноутбуків і електроавтомобілів", - зазначив Нобелівський комітет. Крім того, такий тип батарей має можливість збереження значної кількості енергії, одержуваної від сонця і вітру, що дозволяє звільнитися від використання викопних видів енергоносіїв, підкреслюється далі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження

Урочиста церемонія вручення премій відбудеться 10 грудня в день народження Альфреда Нобеля.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100