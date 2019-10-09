Нобелівську премію з хімії за 2019 рік присуджено за розробку літій-іонних батарей

Про це в середу, 9 жовтня, повідомив Нобелівський комітет Шведської королівської академії наук в Стокгольмі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Вища міжнародна наукова нагорода присуджена "за розробку літій-іонних батарей".

"Ця легка і потужна батарея, що перезаряджається, сьогодні використовується у всьому, від мобільних телефонів до ноутбуків і електроавтомобілів", - зазначив Нобелівський комітет. Крім того, такий тип батарей має можливість збереження значної кількості енергії, одержуваної від сонця і вітру, що дозволяє звільнитися від використання викопних видів енергоносіїв, підкреслюється далі.

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Урочиста церемонія вручення премій відбудеться 10 грудня в день народження Альфреда Нобеля.