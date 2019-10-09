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09.10.19 16:57

"Формули Штайнмаєра" для Криму немає, без міжнародних партнерів деокупація неможлива, - Зеленський

У питанні деокупації півострова "Україна сама не впорається".

"Формули Штайнмаєра" для Криму немає, без міжнародних партнерів деокупація неможлива, - Зеленський

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у коментарі Крим.Реалії під час відвідування виставки в Києві "Зброя та безпека" 9 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

На питання журналіста, чи існує для Криму своя "формула Штайнмаєра", президент відповів, що зараз "такої формули немає".

"Зараз немає цієї формули. Це дуже складна історія. Ви знаєте, що тут Україна, на жаль, я мушу констатувати, на жаль, Україна сама не впорається. Потрібні умови наших міжнародних партнерів, має у нас бути ще потужніша армія. Треба бути дуже потужними, щоб не тільки у нас дипломатія працювала, щоб армія у нас була дійсно високого рівня", - пояснив Зеленський.

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Положення "формули Штайнмаєра", схвалене президентом України Володимиром Зеленським передбачають умови, за яких зараз у контрольованих бойовиками районах Донбасу можуть пройти місцеві вибори.

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