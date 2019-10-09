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09.10.19 17:24

"Укрбуд" подав у ДАБІ документи про готовність здати в експлуатацію 5 нових об'єктів

Корпорація "Укрбуд" найближчим часом здасть в експлуатацію 5 нових об'єктів у Києві.

Про це йдеться в офіційних документах, що опинилися в розпорядженні редакції, пише "Є Новина".

Так, корпорація "Укрбуд" направила до Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) документи про те, що ціла низка побудованих об'єктів готовий до введення в експлуатацію.

У документах вказані такі об'єкти нерухомості:

У документах зазначено, що будівлі добудовані і корпорація "Укрбуд" чекає від інспекції сертифіката про здачу в експлуатацію.

Нагадаємо, що недавно "Укрбуд" увійшов у десятку найкращих забудовників столичного регіону з високим рівнем надійності. Таку оцінку роботі корпорації дали редакція авторитетного ділового журналу "Бізнес" та експерти Українського клубу нерухомості URE Club, які вивчили діяльність будівельних компаній Києва і області.


Укрбуд подав у ДАБІ документи про готовність здати в експлуатацію 5 нових обєктів 01
Укрбуд подав у ДАБІ документи про готовність здати в експлуатацію 5 нових обєктів 02
Укрбуд подав у ДАБІ документи про готовність здати в експлуатацію 5 нових обєктів 03
Укрбуд подав у ДАБІ документи про готовність здати в експлуатацію 5 нових обєктів 04

Укрбуд подав у ДАБІ документи про готовність здати в експлуатацію 5 нових обєктів 05

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