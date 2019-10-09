У сутичці на блокпосту в Кремінній постраждав спецпризначенець, двоє людей затримано, - Нацполіція

Співробітники полку поліції особливого призначення "Миротворець" ГУНП у Київській області, які з 2014 року несуть службу на Луганщині та забезпечують правопорядок на блокпостах, зупинили автомобілі для передбаченої законодавством перевірки документів. Однак громадяни відмовилися виконувати законні вимоги поліцейських. У результаті виник словесний конфлікт, який пізніше переріс у штовханину, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Під час сутички один правоохоронець дістав тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля. Наразі йому надається медична допомога.

Діючи відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", спецпризначенець здійснив попереджувальний постріл у повітря. Жодних спецзасобів чи зброї до осіб, які відмовилися виконувати законні вимоги поліцейських, не застосовували.

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Двох осіб поліцейські затримали. Один із затриманих – водій авто, який здійснив наїзд на ногу спецпризначенцю, інший – перебував у розшуку. Також, після огляду авто, співробітниками поліції було вилучено 6 одиниць мисливської вогнепальної зброї. Після перевірки вона буде повернута власникам.

Наразі ситуація під контролем.

Нагадуємо, що, згідно із Тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, на блокпостах правоохоронці зобов'язані перевірити документи кожної особи та оглянути транспортний засіб, на якому вона пересувається. Тож поліція закликає усіх громадян чітко дотримуватися чинного законодавства України та не провокувати конфліктних ситуацій.