Кабмін звільнив главу Держрегуляторної служби Ляпіну

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Настає нова ера в Державній регуляторній службі. Сьогодні рішенням Кабінету міністрів звільнено голову ДРС Ксенію Ляпіну", - повідомив міністр.

При цьому Милованов високо оцінив роботу Ляпіної на посаді, зазначивши, що "вона фактично створила науку і процес державного регулювання в Україні".

"Прийшов час переосмислити роль Державної регуляторної служби в Україні. Світ змінюється. Змінюється підхід до економіки, бізнесу, державної політики і, звичайно, регулювання", - зазначив глава Мінекономіки.

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Милованов також пообіцяв, що на посаду голови Держрегуляторної служби буде оголошено конкурс.

Міністр додав, що тимчасово виконуючим обов'язки голови ДРС призначено заступника глави відомства Олега Мірошниченка.

Нагадаємо, Ксенія Ляпіна обіймала посаду голови Державної регуляторної служби з січня 2015 року, до цього вона була народним депутатом від фракції "Народний фронт", а раніше - від "Батьківщини".