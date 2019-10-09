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09.10.19 17:43

Оборонні підприємства майже не завантажені, - президент Асоціації виробників озброєння Кодачигов

На даний момент виробники озброєння випускають продукцію на 700 млн доларів. Продукцію на 200 млн закуповує внутрішній ринок, ще 500 млн - це експорт.

Про це на круглому столі щодо держзакупівель в оборонній сфері розповів Вадим Кодачигов, президент Асоціації виробників озброєння та військової техніки України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що оборонні підприємства майже не завантажені, при повній завантаженності вони могли б виробляти продукцію на суму близько 3 млрд. доларів. "Ми можемо у 6 разів збільшити обсяг виробництва. Нам не дають", - зазначив Кодачигов.

Крім того, Вадим Кодачигов розповів, що демонополізація експорту дозволила б оборонним підприємствам " хоч якось виживати".

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