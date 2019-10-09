Оборонні підприємства майже не завантажені, - президент Асоціації виробників озброєння Кодачигов

Про це на круглому столі щодо держзакупівель в оборонній сфері розповів Вадим Кодачигов, президент Асоціації виробників озброєння та військової техніки України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що оборонні підприємства майже не завантажені, при повній завантаженності вони могли б виробляти продукцію на суму близько 3 млрд. доларів. "Ми можемо у 6 разів збільшити обсяг виробництва. Нам не дають", - зазначив Кодачигов.

Крім того, Вадим Кодачигов розповів, що демонополізація експорту дозволила б оборонним підприємствам " хоч якось виживати".

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