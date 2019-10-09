Якщо ми підемо з-під Петрівського, терористи повернуться на свої колишні добре обладнані позиції, - екс-комбат 93-й ОМБ Плахотник

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" екскомандир батальйону 93-ї бригади Збройних сил України Сергій Плахотник.
"Я категорично проти розведення військ. На позиціях, які зараз збираються покинути, я втратив чотирьох своїх людей. Якщо ми відійдемо від Петрівського, то втратимо не просто шматок української землі, але й місце, у яке було вкладено багато сил, нервів, здоров'я і крові. Хлопці туди вклали багато праці, щоб обладнати позиції. Добре, якби ми вийшли на державний кордон, можна було б розвести війська для зняття напруги. Ми – своїх відводимо, Росія – своїх. Але якщо нам доведеться покинути частину Водяного, Пісок, Мар'їнки і Красногорівки – це неприйнятно. Навпаки, потрібно докласти всіх сил для повернення цих територій", – підкреслив Плахотник.
За його словами, у разі розведення військ бойовики зможуть контролювати місцевість із висот біля Петрівського.
"На позиціях західніше від Петрівського моя бригада стояла трохи більше ніж рік тому. Прозвучали такі тези, що ось ми, мовляв, приїдемо й поговоримо з місцевими жителями. Але як вони збираються це зробити? Влада, схоже, не в курсі, що Петрівське розташоване на окупованій території. Розведення військ раніше відбувалося від Вікторівки – з військового погляду це село жодної цінності не має. Той, хто туди зайде, потрапить у капкан. А зараз, якщо ми покинемо наші позиції, сепари підуть із "сірої зони" й повернуться на свої колишні добре обладнані позиції в районі Петрівського. Окрім того, південніше й північніше від нього є висоти. І навіть якщо наші хлопці відійдуть на 1 км убік, завдяки цим висотам бойовики зможуть повністю контролювати місцевість. Тоді жодних позитивних результатів у нас там, зрозуміло, не буде. За фактом вийде так, що ми відходимо й віддаємо свою територію, а сепари практично нічого не втрачають", – заявив співрозмовник.
Він зазначив, що жителі Петрівського практично не мають доступу до українських ЗМІ.
"Місцеві жителі живуть ніби на межі двох світів. Буває так, що в людини є земля на вільній території й на окупованій. Із того боку її обробляють дочка, син чи брат, а із цього – вона сама. Тому місцеві небагатослівні. Їхня позиція: ми за мир. А як його буде досягнуто, озвучити не можуть. Люди насамперед думають про свою безпеку. Тому вважають за краще промовчати. Коли ми спілкувалися із хлопцями, які знають ситуацію в Петрівському, з'ясували, що багато хто там підтримував окупантів. Мінстець палець об палець не вдарив, щоб хоч якось змінити ситуацію. Якщо українські канали там і є, то якість прийому сигналу – жахлива. Дивитися неможливо. Тих, хто живе в окупації, давно обробила російська пропаганда. І відсутність інформації з нашого боку вбиває для них будь-яку надію", – резюмував Плахотник.