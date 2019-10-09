Аудит перинатальних центрів проведуть в Україні, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Першочергове спільне напрацювання відомства з Асоціацією неонатологів України - завершення процесу регіоналізації, а це - необхідна умова надання перинатальної допомоги - і проведення аудиту закладів. Потрібно оцінити забезпечення кадрами, обладнанням і ліками. І стан самих цих центрів.

"У Чернівцях перинатальний центр на ремонті з 2012 року. В Одесі будується з 2011 року", - підкреслила міністр.

Також повідомляється, що Українська асоціація неонатологів України розробляє навчальну програму за спеціальністю "Неонатологія" і адаптує її для України.

Нагадаємо, в програмі діяльності уряду, яка була затверджена Верховною Радою України 4 жовтня, одним із пріоритетів роботи Міністерства охорони здоров'я встановлено збереження здоров'я дітей.

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