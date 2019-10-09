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09.10.19 19:53

Комітет Ради підтримав створення ТСК щодо каналів "групи Медведчука", - нардеп Василевська-Смаглюк

Регламентний комітет Верховної Ради прийняв проєкт постанови про тимчасову слідчу комісію з розслідування скуповування низки телеканалів людьми з оточення кума Путіна Віктора Медведчука.

Комітет Ради підтримав створення ТСК щодо каналів "групи Медведчука", - нардеп Василевська-Смаглюк

Про це повідомила нардеп від СН Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно регламентний комітет розглянув і прийняв проєкт постанови про тимчасову слідчу комісію з розслідування придбання і діяльності телеканалів так званої "групи Медведчука", яку ми з Олександрою Устиновою (нардеп від "Голосу". - Ред.) ініціювали", - написала вона.

За словами Василевської-Смаглюк, на засіданні звучали пропозиції також перевірити телеканал 1+1.

"ТСК буде створено. Мене особисто турбує не так редакційна політика, як те, хто, коли і за які гроші купував телеканали, і за які кошти їх утримує", - підкреслила нардеп.

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Комітет Ради підтримав створення ТСК щодо каналів групи Медведчука, - нардеп Василевська-Смаглюк 01

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