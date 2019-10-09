Ми плануємо відмовитися від застарілих медичних довідок, які обросли корупційними схемами, - Скалецька

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

На цьому тижні в Міністерстві відбудуться наради з представниками лікарських асоціацій і профільними фахівцями. Почнуть працювати робочі групи, перед якими Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька поставила завдання розробити документи і проєкти рішень щодо скасування застарілих медичних довідок.

"Медична документація має відповідати стандартам країн Європейського Союзу. Ми маємо відмовитися від бюрократичних документів і довідок. Особливо від тих, які обросли корупційними схемами. Ми плануємо скасувати довідки і документи, які гальмують ефективну роботу охорони здоров'я", - зазначила Скалецька.

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