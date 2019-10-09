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09.10.19 17:59

Глава МЗС Нідерландів Блок відвідає Україну 10 жовтня

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок 10 жовтня здійснить візит в Україну.

Глава МЗС Нідерландів Блок відвідає Україну 10 жовтня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що в ході візиту Блок зустрінеться з українським колегою Вадимом Пристайком.

Серед основних тем переговорів - питання двостороннього співробітництва, підтримки Нідерландами України в захисті суверенітету і територіальної цілісності і надання практичної допомоги в проведенні реформ. Будуть також обговорені питання взаємодії з важливих тем міжнародного характеру", - йдеться в повідомленні.

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Потім міністри проведуть пресконференцію для ЗМІ.

Нагадаємо, напередодні парламент Нідерландів проголосував за розслідування "ролі України" в катастрофі MH17. Зокрема, депутати підтримали пропозицію додаткового розслідування причин, через які Україна не закрила повітряний простір над Донбасом під час бойових дій 2014 року.

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