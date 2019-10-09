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09.10.19 18:55

Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею прийнято без належних підстав, - Мінкульт

Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) проаналізувало ситуацію довкола розірвання контракту з директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом на підставі рішення Одеської обласної ради.

Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею прийнято без належних підстав, - Мінкульт

"Очевидно, рішення про звільнення відомого художника з обійманої посади було прийнято без належних підстав, суд може визнати його незаконним. Вважаємо, що це може стати основою для успішного оскарження А. Ройтбурдом рішення Одеської облради в судовому порядку", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби МКМС.

Нагадаємо, 4 вересня Одеська обласна рада вирішила розірвати достроково договір з А. Ройтбурдом. За його звільнення проголосував 51 депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чомусь моє звільнення підтримали депутати, які раніше були проти, - Ройтбурд

Художник оскаржить рішення облради в Приморському районному суді Одеси.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський доручив юристам відомства проаналізувати рішення Одеської облради і з'ясувати, які були юридичні підстави для звільнення.

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