Кандидатура Шевцова не була затверджена через сумніви в його професіоналізмі, - Труба

Про це, як повідомляють Українські новини, Труба заявив під час нинішнього брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Одна з норм закону "Про державну службу" стосується надання керівнику установи організації або підприємства права приймати рішення про непризначення переможця-кандидата на посаду. Підставою для непризначення (Шевцова, - ред.) були можливі непрофесійні якості і моє внутрішнє переконання в непрофесіоналізмі того чи іншого кандидата", - заявив Труба.
Він також заявив, що з'ясує в інших правоохоронних органах наявність кримінальних проваджень стосовно Шевцова і наполягатиме на тому, щоб їх було передано в ДБР.
"Я сьогодні поцікавлюся, у кого таке кримінальне провадження, і буду спілкуватися з прокурором, щоб передав це провадження слідчим ДБР", - пообіцяв Роман Труба.