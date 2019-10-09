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09.10.19 18:49

ЮНЕСКО заслухає доповідь про ситуацію в окупованому Росією Криму

В ЮНЕСКО представлять доповідь про результати моніторингу ситуації в тимчасово окупованій Росією АР Крим.

ЮНЕСКО заслухає доповідь про ситуацію в окупованому Росією Криму

Як повідомили у Постійному представництві України при ЮНЕСКО, це питання включено до порядку денного 207-ї сесії Виконавчої ради організації, яка розпочала роботу у середу у Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до порядку денного, в ході роботи сесії буде представлено доповідь генерального директора ЮНЕСКО про стан виконання попередніх рішень Виконавчої ради "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)" у сферах компетенції Організації (включно з переданими українською стороною інформаційним матеріалом та звітами інституційних партнерів ЮНЕСКО)", - повідомили у посольстві.

За підсумками розгляду планується ухвалення рішення Виконради, яким на гендиректора ЮНЕСКО покладається подальше звітування про ситуацію на окупованому півострові.

Виконавча рада є одним із трьох конституційних органів ЮНЕСКО, інші – Генеральна конференція та Секретаріат. До її складу входять 58 держав-членів, які мають чотирирічний термін повноважень.

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