Ердоган заявив про початок військової операції турецької армії в Сирії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Слід зазначити, що раніше турецький лідер вже попереджав, що Туреччина скоро почне операцію в Сирії.
"Ми проводитимемо цю операцію і на землі, і з повітря", - говорив Ердоган.
За його словами, нова транскордонна операція ЗС Туреччини називається "Джерело миру".
"Наша мета - знищити терористичний коридор, який намагаються створити на наших південних кордонах, а також принести в регіон мир і спокій", - підкреслив Ердоган.
Уточнюється, що операція здійснюється на схід від річки Євфрат у Сирії.