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09.10.19 20:17

Ердоган заявив про початок військової операції турецької армії в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що турецька сторона почала військову операцію в Сирії.

Ердоган заявив про початок військової операції турецької армії в Сирії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Слід зазначити, що раніше турецький лідер вже попереджав, що Туреччина скоро почне операцію в Сирії.

"Ми проводитимемо цю операцію і на землі, і з повітря", - говорив Ердоган.

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За його словами, нова транскордонна операція ЗС Туреччини називається "Джерело миру".

"Наша мета - знищити терористичний коридор, який намагаються створити на наших південних кордонах, а також принести в регіон мир і спокій", - підкреслив Ердоган.

Уточнюється, що операція здійснюється на схід від річки Євфрат у Сирії.

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