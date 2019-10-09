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09.10.19 19:28

Окупанти за 5 років призвали в армію РФ понад 16 тисяч кримчан

Від моменту окупації Криму в 2014 році і до нинішнього дня в армію Росії призвали понад 16 тисяч жителів півострова.

Окупанти за 5 років призвали в армію РФ понад 16 тисяч кримчан

Про це повідомив представник російської окупаційної адміністрації, так званий "військовий комісар Криму" Олег Єрмілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

При цьому, за даними "воєнкома", з 1 жовтня цього року в Криму почався осінній призов. Представники армії країни-агресора планують призвати близько 2,6 тис. осіб.

За даними правозахисника, окупаційні "суди" в Криму станом на 30 вересня винесли 72 вироки за ухилення від служби в російській армії.

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Україна вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів окупованого півострова. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися по телефону або електронній пошті в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

США висловили занепокоєння тим, що Росія відкриває кримінальні справи проти кримчан, які не хочуть служити в її армії.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії призвали щонайменше 4800 жителів Криму. За даними тимчасового повіреного в справах США при ОБСЄ Гаррі Каміа, в 2018 році в російську армію призвали 5600 кримчан.

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