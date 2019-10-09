Противник за добу відкривав вогонь 17 разів, втрат немає - штаб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на штаб Операції Об'єднаних сил.

"Крім того, в порушення мінських угод противник спеціально обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 9 разів обстріляв:

- неподалік від Пісків з боку Веселого - з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

- двічі поблизу Лебединського з боку Саханки - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Пищевика з боку Верхньошироківського - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік від Миколаївки, Новотроїцького та поблизу Новогнатівки - зі стрілецької зброї;

- поблизу Красногорівки з боку Старомихайлівки - з ручних протитанкових гранатометів;

- неподалік від Павлополя з боку Українського - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів:

- поблизу Новолуганського з боку Доломітного - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

- двічі в районі Золотого - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік від Золотого з боку Первомайська - обстріляв ділянку розведення сил і засобів з міномета калібру 82 мм;

- поблизу Майорська з боку "Шахта 6-7" - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Кримського - зі станкового протитанкового гранатомета;

- поблизу Авдіївки з боку Яковлівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

"Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - додали в штабі.





