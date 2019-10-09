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09.10.19 20:04

Українського воїна Івана Дейкуна, який загинув на Донбасі, поховали в Кіровоградській області. ФОТО

9 жовтня в місті Новоукраїнка Кіровоградської області відбулася церемонія прощання з загиблим українським воїном Іваном Вікторовичем Дейкуном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Новоукраїнської міської ради.

Іван Дейкун, 1978 року народження, уродженець села Іллінецьке Вінницької області, старший солдат, заступник командира бойової машини - навідник-оператор 1-го механізованого батальйону 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 6 жовтня, о 15.25 в районі міста Красногорівка Донецької області внаслідок смертельних кульових поранень, яких він зазнав під час кулеметного обстрілу наших позицій з боку найманців РФ.

Іван Дейкун народився 23.07.1978 року. Проходив службу за контрактом у Новоукраїнському РВК на посаді радіотелефоніста вузла зв'язку і телеформатизації, цього року був відряджений у 28-му ОМБр.

Поховали Героя на Алеї Слави міського кладовища. У нього залишилися мати і син.

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Українського воїна Івана Дейкуна, який загинув на Донбасі, поховали в Кіровоградській області 01

Українського воїна Івана Дейкуна, який загинув на Донбасі, поховали в Кіровоградській області 02
Українського воїна Івана Дейкуна, який загинув на Донбасі, поховали в Кіровоградській області 03

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