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09.10.19 20:10

Підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду в Києві зараз не будуть, - КМДА

У Київській міській державній адміністрації заявили, що в даний час не планують підвищувати тарифи на централізоване опалення і гаряче водопостачання в Києві.

Підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду в Києві зараз не будуть, - КМДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" поки не планує підвищувати для населення ціни на послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання. Інформація про збільшення відповідних тарифів на 30% не відповідає дійсності.

Оприлюднений на сайті КП "Київтеплоенерго" проєкт тарифів стосується розрахунків вартості тільки однієї зі складових кінцевого тарифу - виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 на 2020 рік", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що зазначені розрахунки "не впливають на вартість послуг для кінцевого споживача".

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