Конфлікт поліції з добровольцями в Кремінній: поліція відкрила кримінальне провадження

Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

За її словами, зараз водій авто, який наїхав на поліцейського, перебуває у відділку. Чоловік дає свідчення. У нього поки немає статусу ні підозрюваного, ні заарештованого.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у середу, 9 жовтня з Харкова до міста Золоте Луганської області виїхали близько 20 авто (за даними поліції - більш ніж 25). У них представники "Національного корпусу", журналісти і волонтери вирушили на мирну акцію проти розведення військ.

На блокпосту в місті Кремінна колону зупинили правоохоронці, які заблокували проїзд. Між поліцейськими і мітингувальниками сталися сутички. Правоохоронець вистрілив у повітря. Коли одна з машин намагалася прорватися через кордон поліції, то наїхала на ногу поліцейському, співробітника Нацполіції госпіталізували.

Згодом на місце прибув лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький. Правоохоронці пояснили йому, що зупинили авто для перевірки. Після цього колону машин пропустили далі.

Під час огляду автомобілів і особистих речей учасників протесту і журналістів поліцейські вилучили 6 одиниць мисливської зброї. Зброю обіцяють перевірити і, якщо вона легальна, повернути власникам.

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