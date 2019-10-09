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09.10.19 20:44

НАБУ перевіряє заяву нардепа Мережка про протиправну діяльність радника глави ДБР Моргуна. ДОКУМЕНТ

Національне антикорупційне бюро України почало інформаційно-аналітичну роботу для перевірки заяви народного депутата Олександра Мережка про протиправну діяльність радника глави ДБР Олександра Моргуна.

НАБУ перевіряє заяву нардепа Мережка про протиправну діяльність радника глави ДБР Моргуна. ДОКУМЕНТ

Про це сказано у відповіді на депутатське звернення Мережка, яке є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"З метою перевірки викладених відомостей розпочато інформаційно-аналітичну роботу відповідно до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", за результатами якої в разі виявлення ознак вчинення корупційних кримінальних правопорушень, перелік яких визначено частиною 5 статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України, детективи національного антикорупційного бюро України вживуть усіх можливих процесуальних заходів із швидкого, повного і об'єктивного розслідування", - свідчить текст документа.

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Відповідь підписано першим заступником Директора НАБУ Гізо Углавою.

НАБУ перевіряє заяву нардепа Мережка про протиправну діяльність радника глави ДБР Моргуна 01

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко звернувся в НАБУ з проханням розібратися з протиправною діяльністю заступника голови ДБР Моргуна. Він зазначив, що на підставі фактів, викладених журналістом Е.Плінським, можна припускати, що Моргун "відповідає за контроль митниці та збір кешу".

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