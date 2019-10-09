В Україні може з'явитися віце-прем'єр з тимчасово окупованих територій, - Разумков

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Під час заслуховування програми дій уряду у Верховній Раді, на мій погляд, була досить доречна пропозиція щодо створення позиції віце-прем'єр-міністра з питань окупованих територій. Я думаю, що це було б непогано", - сказав Разумков.

Він зазначив, що таку пропозицію озвучували деякі народні депутати, які раніше проживали на нині тимчасово окупованих територіях або які входять до складу комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції Донбасу та Криму.

"Це досить непогана пропозиція, яка озвучувалася прем'єр-міністру", - наголосив Разумков.

Водночас він зазначив, що на форумі в Маріуполі, який відбудеться наприкінці жовтня, обговорюватиметься програма реінтеграції Донбасу. На думку Разумкова, першочерговим у цьому питанні є інформаційна політика.

"Повертати людей можливо спочатку тільки ментально, а вже після цього - фізично", - наголосив спікер.

Другим важливим аспектом реінтеграції Разумков називає економічне зростання України.

Крім того, на його думку, важлива міжнародна складова й аспект із безпекою.

"Сильна армія - запорука безпеки та територіальної цілісності держави. Але ми розуміємо: дипломатичний напрям - більш ефективний і допоможе швидше повернути тимчасово окуповані території", - резюмував голова парламенту.

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