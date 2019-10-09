Національна асоціація адвокатів вимагає від Оніщука спростування упереджених оцінок ролі адвокатури в реформуванні профільного законодавства

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Національній асоціації адвокатів України.

Підставою для цього став сюжет від 9 жовтня 2019 року в ефірі телеканалу Право-ТБ "У Президента перепишуть закон про адвокатуру: що зміниться для адвокатського самоврядування". У цьому відео Оніщук висловився стосовно необхідності внесення президентом України проекту нової редакції закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

При цьому було надано упереджені і шкідливі критичні оцінки поточної ситуації в адвокатурі, які не відповідають дійсності та не можуть бути прийнятними для посадової особи, яку уповноважено на розробку законодавчих ініціатив для глави держави.

"Тим більше, категоричність наданих адвокатурі оцінок дивує, оскільки Ви не є адвокатом і ніколи не мали адвокатської практики чи досвіду роботи в адвокатському самоврядуванні. Ваші коментарі про причини, з яких не було прийнято законопроект №9055, свідчать не лише про нерозуміння принципів організації адвокатури як самоврядного інституту та конституційної ролі цього інституту, а й про незнання змісту власне законопроекту та наявності у ньому численних ризиків для незалежності адвокатури", - ідеться у листі НААУ. Принагідно згадується, що Оніщук був присутнім на засіданнях створеної указом президента П. Порошенка Ради з питань судової реформи, коли її координатор О. Філатов намагався будь-якою ціною замовчати незгоду адвокатури і проштовхнути законопроект №9055.

"У цьому контексті неочікуваним стало ваше твердження про наявність "корпоративних суперечок", які начебто перешкоджали прийняттю законопроекту №9055. Очевидно, що таку позицію сформовано досвідом Вашої роботи у складі Конституційної комісії при Президентові України П. Порошенку та участю в діяльності Ради з питань судової реформи, яка під координацією заступника глави Адміністрації Президента П. Порошенка О. Філатова у напівтаємний спосіб розробила і схвалила скандальний законопроект №9055. При цьому з наданих Вами коментарів випливає абсурдна і небезпечна теза про те, що Національна асоціація адвокатів України стала на заваді покращенню рівня захисту адвокатів і посиленню статусу адвокатури в цілому", - ідеться у листі.

НААУ розцінили подібні заяви як шкоду репутації адвокатури і спробу втручання у діяльність єдиної професійної організації адвокатури з боку посадової особи.

"Окрім того, для члена Комісії з питань правової реформи при Президентові України є неприпустимим пряме лобіювання провального і шкідливого законопроекту, розробленого юридичною командою попередньої влади в інтересах певних осіб", - ідеться у листі.

НААУ звернула увагу на те, що Основні принципи ООН про роль юристів, резолюції ПАРЄ щодо України, висновки Венеціанської комісії стосовно чинного закону про адвокатуру та інтервенційні листи до керівництва Української держави від Ради правничих і адвокатських товариств Європи (ССВЕ) однозначно визнають обов’язок влади залучати самоврядну організацію адвокатури до консультацій при розробці національного профільного законодавства. Саме спроба ігнорувати цей міжнародний стандарт стала однією з найбільш серйозних причин провалу законопроекту №9055.

"НААУ вимагає від Вас надання публічного вибачення перед всіма адвокатами України та спростування в ефірі телеканалу "Право-ТБ" заяв про наявність будь-яких "корпоративних суперечок" в адвокатурі. . Наразі надані Вами коментарі, націлені на створення конфліктів в адвокатській спільноті і формування негативної громадської думки про НААУ, розцінюємо як ознаку лобізму конкретних законодавчих ініціатив і просування інтересів осіб, причетних до реформи адвокатури у часи попередньої влади", - ідеться у листі до члена Комісії з питань правової реформи.

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