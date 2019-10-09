"Формула Штайнмаєра" послабила позиції України. Зраджено принцип "спочатку безпека", - Порошенко під час зустрічі з послом Канади

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської солідарност".

Петро Порошенко висловив вдячність за тверду позицію підтримки України, яку завжди демонструвала і Канада, і особисто Посол Ващук. Було відзначено особливу роль Канади у збереженні суверенітету і територіальної цілісності України та протидії російській агресії.

Сторони обмінялися думками щодо більш ефективної протидії триваючій агресії Росії проти України, а також консолідації міжнародної єдності і солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму.

Петро Порошенко наголосив, що згода на "формулу Штайнмаєра" значно послабила позиції України, оскільки зраджено принцип "спершу безпека".

Було відзначено важливість збереження міжнародного режиму санкцій проти Росії, а також наголошено, що санкції були введені за підрив РФ територіальної цілісності України і невиконання Москвою Мінських домовленостей.

Важливу увагу у ході зустрічі було надано стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Висловлено занепокоєння у зв’язку з небезпечною тенденцією повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань та вибіркового правосуддя, що ризикує не лише позначитися на підтримці міжнародних партнерів, а й знівелювати досягнутий Україною прогрес за останні п’ять років.

П’ятий Президент висловив сподівання що незалежно від результатів наступних парламентських виборів у Канаді високий рівень підтримки України не зміниться.

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