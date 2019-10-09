Зеленський і глава МЗС Нідерландів Блок обговорили ситуацію на Донбасі і розслідування справи МН17. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля, спрямовані на припинення бойових дій.
Було обговорено питання співпраці сторін щодо завершення розслідування та проведення судового процесу у справі про збиття літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній".
Також ішлося про взаємодію сторін у рамках реалізації курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.
"Міністр закордонних справ Нідерландів підтвердив наявність значного інтересу нідерландського бізнесу до нарощування інвестиційної співпраці, а також зазначив готовність уряду Нідерландів продовжувати підтримку України на шляху реалізації структурних реформ", - йдеться в повідомленні.