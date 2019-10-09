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09.10.19 21:46

Зеленський і глава МЗС Нідерландів Блок обговорили ситуацію на Донбасі і розслідування справи МН17. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком.

Зеленський і глава МЗС Нідерландів Блок обговорили ситуацію на Донбасі і розслідування справи МН17. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля, спрямовані на припинення бойових дій.

Було обговорено питання співпраці сторін щодо завершення розслідування та проведення судового процесу у справі про збиття літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній".

Також ішлося про взаємодію сторін у рамках реалізації курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Зеленський і глава МЗС Нідерландів Блок обговорили ситуацію на Донбасі і розслідування справи МН17 01

"Міністр закордонних справ Нідерландів підтвердив наявність значного інтересу нідерландського бізнесу до нарощування інвестиційної співпраці, а також зазначив готовність уряду Нідерландів продовжувати підтримку України на шляху реалізації структурних реформ", - йдеться в повідомленні.

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