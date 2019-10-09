"Дєвочки нєт, з вами нічого не буде страшного", - Зеленський знову пожартував про Мендель. ВIДЕО

Так глава держави висловився в коментарі кореспонденту видання "Крим.Реалії" під час відвідування виставки "Зброя та безпека", інформує Цензор.НЕТ.

"Ні-ні-ні! Не чіпайте. Сюди йдіть", - сказав Зеленський, кличучи до себе журналіста крізь стрій охоронців.

"Дєвочки нєт, з вами нічого не буде страшного. Ходімо. Ви ж дівчаток боїтеся", - зазначив Зеленський, поплескуючи представника преси по плечу. Після цього він відповів на запитання журналіста.





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Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів.

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