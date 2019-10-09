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09.10.19 22:25

Державні медіа Росії та Північної Кореї взялися разом боротися з "фейковими новинами"

Російське державне інформагентство ТАСС і Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) підписали в Пхеньяні угоду про співпрацю.

Державні медіа Росії та Північної Кореї взялися разом боротися з "фейковими новинами"

Пріоритетом для двох державних агентств країн, відомих утиском свободи слова, названо "протидію дезінформації", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"В інформаційній сфері ми дедалі частіше спостерігаємо спотворення даних, і нам слід боротися з поширенням подібних фальсифікацій, - підкреслив гендиректор ЦТАК Кім Чан Гван.

Раніше директор департаменту інформації Міністерства закордонних справ Північної Кореї заявляв, що російські державні ЗМІ "правдиво і об'єктивно висвітлюють принципові позиції керівництва КНДР у триваючому конфлікті між Вашингтоном і Пхеньяном".

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Делегація керівників російських ЗМІ прибула до Пхеньяна у понеділок, 7 жовтня. В її складі глава Росдруку Михайло Сеславінський, гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст і представники ТАСС Сергій Михайлов, Михайло Гусман і Марат Абулхатін.

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