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09.10.19 22:34

Меркель обіцяє використовувати майбутні контакти з партнерами по Нормандському формату для визначення дати проведення саміту

Канцлер ФРН Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що використовує свої майбутні контакти з партнерами по Нормандському формату для досягнення домовленості про дату проведення саміту.

Меркель обіцяє використовувати майбутні контакти з партнерами по Нормандському формату для визначення дати проведення саміту

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови президент України Володимир Зеленський високо оцінив вагому підтримку з боку канцлера у досягненні миру в Україні, її послідовну позицію у питанні санкцій щодо Російської Федерації, а також практичну допомогу Німеччини в реалізації політики реформ.

Зеленський поінформував Меркель про безпекову ситуацію на Донбасі. "Було обговорено питання розведення сил поблизу Петрівського та Золотого, а також перебіг робіт з відновлення мосту поблизу Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.

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Меркель наголосила на незмінності позиції ФРН на підтримку України на шляху до встановлення миру на Донбасі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в середу, 9 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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