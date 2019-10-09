Радбез ООН проведе закрите засідання стосовно Сирії

За словами дипломатів, провести засідання попросили п'ять європейських країн: Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія і Польща, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Раніше повідомлялося, що турецька армія почала військову операцію "Джерело миру" в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Військові дії спрямовані проти курдських загонів народної самооборони, які Туреччина вважає сирійським відгалуженням Робочої партії Курдистану, і залишків терористичної організації ІДІЛ.

Операція почалася через кілька днів після того, як США відвели свої війська з цього регіону.

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