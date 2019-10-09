Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.10.19 23:03

Радбез ООН проведе закрите засідання стосовно Сирії

Рада Безпеки ООН проведе в четвер закрите засідання стосовно Сирії після того, як Туреччина почала військову операцію проти курдських сил на північному сході цієї країни.

Радбез ООН проведе закрите засідання стосовно Сирії

За словами дипломатів, провести засідання попросили п'ять європейських країн: Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія і Польща, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Раніше повідомлялося, що турецька армія почала військову операцію "Джерело миру" в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Військові дії спрямовані проти курдських загонів народної самооборони, які Туреччина вважає сирійським відгалуженням Робочої партії Курдистану, і залишків терористичної організації ІДІЛ.

Операція почалася через кілька днів після того, як США відвели свої війська з цього регіону.

Читайте також: Ердоган заявив про початок військової операції турецької армії в Сирії

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100