Перша леді озвучила для незрячих дітей дві аудіоказки

Про це перша леді повідомила на своїй сторінці в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

Вона написала, що вже 4 роки волонтери з усієї України створюють аудіокниги для дітей з особливостями зору. "Сьогодні я також приєдналася до проєкту та озвучила дві японські казки: "Момотаро" і "Дві жаби"", - поділилася Олена Зеленська.

"Близько 60-80% дітей в Україні мають особливості зору. Такі проєкти потрібні для того, щоб діти з порушенням зору і незрячі діти опановували шкільну літературу і почувалися включеними в освітній процес", - вважає дружина президента.

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Перша леді подякувала всім, хто брав участь в озвучці. І закликала українців приєднуватися до створення аудіокниг для дітей.

"Хочу звернутися до людей, які вміють монтувати, редагувати аудіо, музично оформляти казки або озвучувати твори - приєднуйтесь! Ваша допомога дуже важлива", - підсумувала Олена Зеленська.