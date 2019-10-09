Власник затонулого в Атлантичному океані судна з українцями обіцяє піклуватися про родини моряків.

Про це він заявив у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми як компанія зосереджені на проведенні пошукових і рятувальних операцій, а також на всілякій можливій підтримці родин членів екіпажу", - заявив Боден.

Як наголошується, судновласник перебуває у тісному контакті із сім’ями моряків.

Боден також зазначив, що сьогодні, на 14-й день після загибелі судна, пошуково-рятувальна операція ускладнена ураганом "Лоренцо".

У компанії Bourbon висловили глибокі співчуття родинам чотирьох загиблих жертв трагедії, а також семи зниклих безвісти, серед яких шестеро - українці.

"Солідарність серед моряків є головним чинником підтримки у цей складний період", - наголосив виконавчий директор.

Також читайте: Співробітники МЗС поспілкуються з родичами зниклих українців із затонулого в Атлантиці судна

У судновласника повідомили, що пошукові й рятувальні операції проходять під керівництвом Регіонального оперативного центру спостереження та рятування Франції (CROSS) за допомоги французьких ВМС та повної підтримки компанії Bourbon.

До операції, яка охоплює зону 10 тис. кв. км, залучено 12 суден, а також французькі й американські літаки, які здійснили десять спостережних вильотів. Окрім цього, пошуки ведуться із застосування супутників.

Відзначається, що це одна з найбільших рятувально-пошукових операцій, розгорнутих у цьому регіоні Атлантики.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням продовжити пошуки шести зниклих громадян України – членів екіпажу Bourbon Rhode.

Судно Bourbon Rhode, з 14 членів екіпажу якого десятеро – українці, затонуло 28 вересня під час шторму в Атлантичному океані. Врятувати вдалося трьох моряків, зокрема двох українців.

Читайте також: В Атлантичному океані знайшли тіло матроса з корабля, який зазнав аварії і на його борту було 10 українців