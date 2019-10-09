Кабмін подасть в Раду зміни до держбюджету для виплати 1 млрд грн боргів із зарплат шахтарям, - Гончарук

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Великою проблемою є зарплата шахтарям. Ми сьогодні на уряді домовилися про останні бюрократичні приготування. На суботу плануємо ще одне засідання уряду, щоб остаточно затвердити зміни до державного бюджету, які дозволять розрахуватися з шахтарями по заробітних платах. Це питання потребує комплексного підходу, воно не може тривати вічно", - сказав Гончарук.

Прем'єр зазначив, що з людьми необхідно розрахуватися, однак питання не вирішується уже впродовж багатьох років.

"Ми не можемо постійно дотувати неефективність. Розраховуємо на те, що на початку тижня подамо до парламенту зміни до держбюджету, щоб вони були якомога швидше ухвалені, а люди отримали свої заробітні плати... Якщо не помиляюся, ми виділяємо близько 1 млрд грн. Цієї суми недостатньо, щоб покрити всю заборгованість, але значну частину ми покриємо", - наголосив Гончарук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гірники на Луганщині відмовляються спускатися в шахту через борги із зарплати