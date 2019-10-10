Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.10.19 07:45

Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не доб'ється миру за один рік

Президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з ветеранами, що якщо питання реінтеграції Донбасу не вдасться вирішити за рік, схильний "вибудувати вал" навколо регіону.

Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не доб'ється миру за один рік

Про це написав на своїй сторінці у Facebook учасник зустрічі, співвласник інформагентства "Петро і Мазепа" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулася в Офісі Президента. На ній були близько 12 ветеранів - переважно, ті, хто організовує акції протесту проти "формули Штайнмаєра" або бере участь у них.

"Зеленський сподівається вирішити справи з Донбасом за рік. Якщо за рік не вдасться - схильний, цитую "вибудувати вал" - я це зрозумів, як повернення до діючого статус-кво з ізоляцією окупованих територій. Взагалі, він впевнений, що у будь-який момент може зіскочити і повернутись до цього стану (а от я - ні). Але цей варіант він розглядає, як негативний, тому прагне до реінтеграції", - написав Трегубов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З відходом на міфічні, неіснуючі позиції 2016 року ми втрачаємо близько 30 населених пунктів і низку ключових висот, - Порошенко. ВIДЕО

За його словами, Зеленський на зустрічі зізнався, що хотів би взагалі відмовитися від Мінських угод, але не може зробити цього через тиск країн Заходу.

"Я б сам відмовився від Мінських, в перший же день хотів! - казав він, - але мені дали зрозуміти, що автоматично знімуть санкції", - цитує Трегубов президента.

Крім цього, глава держави пояснив ветеранам, що форсував процес мирних переговорів для виходу на Нормандський формат і прямого діалогу з Путіним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра" не вирішує всі питання, необхідні для виконання мінських угод, - МЗС Німеччини

"І так, він каже, що розглядає можливість проведення виборів на окупованих територіях, якщо російські війська підуть, а українські збройні сили - не зайдуть (хоча, можливо, зайдуть інші українські державні органи). І це будуть вибори за українськими законами, хоча він впевнений, що, на жаль, на них все одно переможуть місцеві "авторитети"", - додав Трегубов.

Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не добється миру за один рік 01Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не добється миру за один рік 02
Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не добється миру за один рік 03
Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не добється миру за один рік 04
Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не добється миру за один рік 05
Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не добється миру за один рік 06

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100