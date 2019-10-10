У Європарламенті хочуть створити спецгрупу, щоб допомогти Україні досягти миру

Відповідну пропозицію він озвучив у середу в Брюсселі в рамках пленарного засідання під час обговорення українського питання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мир - це справа не тільки України. Тому я пропоную створити в Європейському парламенті спеціальну керівну групу, яка подбає про мирний процес в Україні, таку, як у нас є щодо Brexit", - запропонував політик.

Він нагадав колегам, що Україна стала "жертвою російської агресії через те, що вона обрала європейську інтеграцію".

Кубіліус констатував, що керівництво України "шукає рішення, яке б допомогло принести мир, безпеку і територіальну цілісність, попри той факт, що ключі до миру не в Києві, але в Кремлі". "Ми маємо віддати належне українському керівництву за його волю шукати мир, але ми не можемо підштовхувати його до виконання якихось нереальних формул", - сказав депутат, натякаючи на так звану "формулу Штайнмаєра".

Він також вважає, що, крім цього, "видається так, що Україна стає жертвою президентської кампанії в США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не доб'ється миру за один рік