Сьогодні за участю Героя України Ігоря Гордійчука для школярів проведуть "Урок мужності" у форматі онлайн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

До уроку зможуть долучитися школярі, студенти та всі охочі.

Він стартує о 14:00 і буде доступний за посиланням.

У відомстві зазначили, що подібні зустрічі разом з військовослужбовцями планується проводити щомісяця протягом навчального року.

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Зокрема, на уроках говоритимуть про українську армію, формування позитивного іміджу солдата, подвиги військових тощо. Крім цього, учасників ознайомлять із військовими закладами вищої освіти.

У Міносвіти також нагадали, що починається підготовка Нацстратегії із захисту дітей в інтернеті - батьки та діти можуть долучитися, пройшовши просте опитування.