Сьогодні за участю Героя України Ігоря Гордійчука для школярів проведуть "Урок мужності" у форматі онлайн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.
До уроку зможуть долучитися школярі, студенти та всі охочі.
Він стартує о 14:00 і буде доступний за посиланням.
У відомстві зазначили, що подібні зустрічі разом з військовослужбовцями планується проводити щомісяця протягом навчального року.
Зокрема, на уроках говоритимуть про українську армію, формування позитивного іміджу солдата, подвиги військових тощо. Крім цього, учасників ознайомлять із військовими закладами вищої освіти.
У Міносвіти також нагадали, що починається підготовка Нацстратегії із захисту дітей в інтернеті - батьки та діти можуть долучитися, пройшовши просте опитування.