Баканов на зустрічі з послами G7 та керівництвом представництва НАТО і КМЕС презентував концепцію реформування СБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Також була проведена зустріч з керівництвом Представництва НАТО в Україні та Консультативної Місії ЄС з реформування сектору громадянської безпеки України (КМЕС).

Під час зустрічей Голова СБУ презентував концепцію, що лежить в основі програми реформування СБ України, а також розповів про зміни, яких планується досягти в результаті її імплементації.

Окрім цього, він поінформував присутніх про новий Закон "Про Службу безпеки України", що незабаром буде переданий на розгляд до Верховної Ради України, і те, яким чином він сприятиме покращенню наявної законодавчої бази і нагляду за діяльністю Служби.

Баканов зазначив, що в результаті реформи Служба здобуде довіру українського суспільства, а також стане йому підзвітною. Це означає припинення рудиментарної практики політичної заангажованості та корупції, натомість же головним завданням буде виключно протидія загрозам державній безпеці України.

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У продовження заходу Баканов пояснив, що це буде досягнуто шляхом переорієнтування пріоритетів та особового складу на протистояння загрозам національній безпеці, що динамічно змінюються та стають дедалі складнішими.

Він наголосив, що СБУ має трансформуватися у високотехнологічну, мобільну та оптимальну за чисельністю службу, що захищатиме українців та керуватиметься чіткими моральними принципами і цінностями.

"Український народ має запит на чесність та підзвітність влади та її інституцій, тож СБ України може стати в авангарді цієї нової ери. Раніше більшість українців відчували, що державні органи працюють лише в інтересах заможних і впливових кіл, тож більша частина суспільства почувала себе недостатньо захищеною та знехтуваною. Саме це ми хочемо змінити. Ми розповідаємо про свої цінності, а також кроки з реалізації реформи, адже вбачаємо у цьому шлях до поглиблення довіри та покращення розуміння роботи, яку ми виконуємо. Застаріла система СБУ не відповідає сучасній українській демократії, яку будує Президент України", – зазначив Баканов.

Голова Служби висловив переконання, що чітко визначені завдання та компетенція, демілітаризація підрозділів, а також посилений громадський контроль стануть початком програми реформ та дозволять її запустити ще до ухвалення нового закону. Водночас, це стане першим етапом до впровадження нової гнучкої структури, що призведе до скорочення чисельності особового складу, а також покращення умов роботи та підготовки діючих і нових співробітників Служби.

Баканов попросив у міжнародної спільноти терпіння, адже складні реформи не здійснюють швидко, а також підтримки для української спецслужби на її шляху до статусу надійного партнера в системі міжнародної безпеки.