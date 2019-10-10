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10.10.19 08:42

Рада перейде до звичайного режиму роботи після розгляду всіх законопроєктів, які Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков

За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, до звичайного режиму роботи парламент перейде, коли розглянуть всі законопроєкти, які 29 серпня визначив як невідкладні президент України Володимир Зеленський.

Рада перейде до звичайного режиму роботи після розгляду всіх законопроєктів, які Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков

Про це спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Його попросили прокоментувати прохання прем'єр-міністра України Олексія Гончарука "уповільнити" турборежим "і бути більш прогнозованим".

"Ми обов’язково дослухаємося. Думаю, що це була хороша пропозиція від Уряду. І Верховна Рада скористається цією порадою. Ми й самі говоримо про те, що у нас є пакет першочергових законопроєктів, які були визначені Президентом як невідкладні ще 29 серпня. Майже весь перелік питань ми опрацювали. Нам залишилося небагато з цього пакету. А далі перейдемо до звичайного режиму роботи", - сказав Разумков.

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Він висловив сподівання, що законопроєкти, які будуть пропонуватися в подальшому, будуть якісними.

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