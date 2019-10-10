Рада перейде до звичайного режиму роботи після розгляду всіх законопроєктів, які Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков

Про це спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Його попросили прокоментувати прохання прем'єр-міністра України Олексія Гончарука "уповільнити" турборежим "і бути більш прогнозованим".

"Ми обов’язково дослухаємося. Думаю, що це була хороша пропозиція від Уряду. І Верховна Рада скористається цією порадою. Ми й самі говоримо про те, що у нас є пакет першочергових законопроєктів, які були визначені Президентом як невідкладні ще 29 серпня. Майже весь перелік питань ми опрацювали. Нам залишилося небагато з цього пакету. А далі перейдемо до звичайного режиму роботи", - сказав Разумков.

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Він висловив сподівання, що законопроєкти, які будуть пропонуватися в подальшому, будуть якісними.