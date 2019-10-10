Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.10.19 09:00

Навряд чи будуть сміливці, які підуть до Конституційного Суду оскаржувати скасування недоторканності, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує, що народні депутати не будуть звертатися до Конституційного Суду з приводу скасування недоторканності.

Навряд чи будуть сміливці, які підуть до Конституційного Суду оскаржувати скасування недоторканності, - Разумков

Про це Разумков сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Мені важко сказати про всіх народних депутатів. Сподіваюся, навряд чи будуть сміливці, які підуть до Конституційного Суду з такою пропозицією. Виборці і громадяни їх не зрозуміють. Я не знаю, що має статися, щоб хтось зважився на такий крок", - зазначив голова парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи залишаються недоторканними: з КПК вилучили норму про слідчі дії щодо парламентаріїв, - Юрчишин

Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон №7203 "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)", який має набути чинності 1 січня 2020 року.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100