Навряд чи будуть сміливці, які підуть до Конституційного Суду оскаржувати скасування недоторканності, - Разумков

Про це Разумков сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Мені важко сказати про всіх народних депутатів. Сподіваюся, навряд чи будуть сміливці, які підуть до Конституційного Суду з такою пропозицією. Виборці і громадяни їх не зрозуміють. Я не знаю, що має статися, щоб хтось зважився на такий крок", - зазначив голова парламенту.

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Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон №7203 "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)", який має набути чинності 1 січня 2020 року.