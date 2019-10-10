"Бізнес-як-завжди" з РФ несумісний із прагненням до миру в Україні, - євродепутат Міксер

Про це заявив депутат Європарламенту, ексміністр оборони Естонії Свен Міксер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усі зусилля для підтримки порядку денного реформ, які впроваджує Україна, а також прагнення до стійкого миру мають вітатися. Та лише миру для цього недостатньо. Ми не маємо забувати, що суверенітет та територіальна цілісність України продовжують порушуватися", - наголосив політик на пленарному засіданні Європарламенту.

Він висловив згоду з Високим представником ЄС у необхідності дотримуватися заходів, запроваджених стосовно Росії після початку агресії проти України та незаконної анексії Криму - доки РФ не буде повністю виконувати власні міжнародні зобов’язання.

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"Переконаний, що наші зусилля в досягненні стійкого миру в Україні не мають скеровуватися бажаннями повернути за будь-яку ціну "бізнес-як-завжди" з Росією або "втомою" від України в наших столицях. Натомість ця мета має досягатися дуже потужними зобов’язаннями, які мають забезпечити, щоб хибні дії агресора були виправлені та щоб суверенітет і територіальна цілісність України, як і її правомірні прагнення, поважалися всіма", - резюмував Свен Міксер.