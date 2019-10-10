Пенс не проти оприлюднення стенограм власних розмов із Зеленським

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время", про це повідомляє Politico.

"Я не заперечую проти цього. І ми зараз обговорюємо це з юрисконсультом Білого дому", - сказав він журналістам під час поїздки в штат Айова.

Видання зазначає, що Пенс уникає прямої відповіді на питання, чи знав він про будь-які дії з боку адміністрації американського президента Дональда Трампа, спрямовані на те, щоб змусити Україну провести розслідування проти сім'ї Байденів.

"Скажімо дуже чітко, що президент Зеленський сказав, що тиску не було… І чітке прочитання стенограми показує, що в розмові Трампа з президентом Зеленським не було жодної "послуги за послугу", - цитує видання слова Пенса.

Також читайте: Трамп назвав "жалюгідним" заклик Байдена до імпічменту

Раніше демократи-глави трьох комітетів Палати представників США запросили у віцепрезидента Майка Пенса документи, що стосуються його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, а також дзвінка американського лідера Дональда Трампа українському колезі.

Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, які посилаються на інформатора, про те, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування стосовно одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Хантера.

В результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.