Рейнсалу закликав США збільшити військову присутність в Естонії, - МЗС республіки

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на зустрічі з радником американського президента з національної безпеки Робертом О'Браєном.

"Ми переконані, що захист Європи потребує участі Сполучених Штатів Америки і тому високо оцінюємо рішення США про розміщення військ у Польщі", - заявив він.

Як повідомили в четвер у пресслужбі МЗС республіки, "Рейнсалу закликав США до збільшення військової присутності в Естонії і підкреслив, що розвиток співробітництва в галузі безпеки між США і Естонією є внеском у забезпечення стабільності в регіоні".

"Ми хочемо поглибити співпрацю в галузі безпеки і оборони, що підтвердили і в ухваленій учора на зустрічі з (держсекретарем США) Майком Помпео спільній заяві, в якій наголосили на прихильності до колективної оборони НАТО і посилення внеску в трансатлантичну стабільність", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія більше не прийме жодного біженця. У нас вистачає проблем з українцями, - глава МВС Хельме

Рейнсалу взяв також участь у засіданні "круглого столу" аналітичного центру Атлантичної ради, на якому йшлося про "Ініціативу трьох морів" - неформальну платформу співпраці 12 країн Центральної Європи.

Основним пріоритетом роботи ініціативи є формування інфраструктурної та економічної єдності на осі "Північ - Південь". У низці ЗМІ висловлювалися думки про те, що проєкт покликаний переорієнтувати енергетичні ринки Східної Європи, а потім і інших країн, які розташовані між Адріатикою, Балтикою і Чорним морем, з російського газу на сировину, зокрема, американських компаній.

Учасниками "Ініціативи трьох морів" є 12 країн (Польща, Хорватія, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Румунія, Болгарія та Австрія).