МЗС Німеччини наказало усім своїм консульствам не визнавати паспорти РФ, видані в ОРДЛО, - посол Мельник

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму Twitter.

"Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мене про вказівку всім німецьким консульствам не визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі", - йдеться в повідомленні

Раніше Анатолій Матіос заявив, що паспорти РФ отримали 13 тисяч жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорили питання відновлення територіальної цілісності України.

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