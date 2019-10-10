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10.10.19 10:23

МЗС Німеччини наказало усім своїм консульствам не визнавати паспорти РФ, видані в ОРДЛО, - посол Мельник

Міністерство закордонних справ Німеччини наказало всім консульствам країни не визнавати російські паспорти, видані громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

МЗС Німеччини наказало усім своїм консульствам не визнавати паспорти РФ, видані в ОРДЛО, - посол Мельник

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму Twitter.

"Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мене про вказівку всім німецьким консульствам не визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі", - йдеться в повідомленні

Раніше Анатолій Матіос заявив, що паспорти РФ отримали 13 тисяч жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорили питання відновлення територіальної цілісності України.

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МЗС Німеччини наказало усім своїм консульствам не визнавати паспорти РФ, видані в ОРДЛО, - посол Мельник 01

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